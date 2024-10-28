İstanbul'daki hastanede doktora saldırı! Bankonun üzerinden atlayıp vurmaya çalıştı, doktor son anda kurtuldu

Hastanede korku dolu anlar yaşandı. Bankoyu aştı, görevi başında olan doktora saldırdı. Olay, İstanbul Şişli'deki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşandı.

BANKONUN ÜZERİNDEN ATLAYIP DOKTORUN ÜZERİNE SALDIRDI!

Ekol TV'nin haberine göre; 30 yaşındaki İsmail Aydın'ın hastanenin beyin ve sinir hastalıkları bölümünde randevusu vardı. Geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde muayene olmak için hastaneye giriş yaptı.

Aydın ile o alanda görev yapan doktor, nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Hemşire ve görevliler araya girince taraflar ayrıldı. Doktor bankonun arkasına geçip oturdu, çalışmasına devam etti ancak hastanın öfkesi dinmedi.

HASTANE İÇERİSİNDE KOVALAMACA YAŞANDI!

Doktora doğru koşup bankonun üzerinden atlayıp saldırıya geçti. Doktor saldırgan havadayken kollarını tutup bir hamleyle yumruk atmasını engelledi ardından kaçmaya başladı. Ancak saldırgan peşini bırakmadı. Hastane içerisinde yaşanan kovalamaca görevlilerin mücadelesiyle sonlandı.

Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.