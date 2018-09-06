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İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

İstanbul Bostancı sahili açıklarında helikopter düştü. Helikopter kazasında yaralanan Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı'da helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Bostancı'da bir helikopter denize düştü. kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Halil Ünver tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

AĞIR YARALANAN HALİL ÜNVER HAYATINI KAYBETTİ

Ünver havacılığa ait helikopterde pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver bulunuyordu. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti.

OTOKAR'DAN HELİKOPTER KAZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Otokar, Ünver Havacılık'a ait helikopterin düşmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan helikopter kazasında şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil İ. Ünver ve pilot Sayın İsmet Öztürk’ün yaralandığı bilgisini üzülerek öğrendik. Tedavileri devam etmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sayın Ünver ve Sayın Öztürk’e acil şifalar dileriz." denildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı'da helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

HALİL İBRAHİM ÜNVER KİMDİR?

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