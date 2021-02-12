HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul’daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

12.02.2021 22:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul’daki İranlı eski ajan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İki yıl önce İstanbul’da suikasta uğrayan İranlı eski ajan Masoud Molavi Vardanjani soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Suikastın kilit isimlerinden Ali Esfanjani’yi İran’a götüren Siyavash Abazarı Shalamzar’ın kaçış planını ayrıntılı şekilde anlatınca işin içine karışan İranlı bir diplomatın izine rastlandı.

Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce İstanbul’da öldürülen İran muhalifi eski ajan ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Suikastte parmağı olduğu tespit edilen İran‘ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Nüfus İşleri Daire Başkanlığında görevli Muhammed Reza Nasırzade’nin görüntüleri ortaya çıktı. 9 Şubat Salı günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Nasırzade, emniyette sorguya alındı. Soruşturma dosyasına da giren iddiaya göre, eylemin kilit isimlerinden Ali Esfanjani’yi İran’a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar’ın kaçış planını ayrıntılı şekilde itiraf etmesi üzerine yakalanan İranlı diplomat, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece “tasarlayarak adam öldürme“ suçundan tutuklandı.
Muhammed Reza Nasırzade‘nin havalimanında yakalanmadan önce ülkesine kaçmak üzereyken ki görüntülerine ulaşıldı. Suikastın kilit ismi ile ilgili görüntülerde, Nasırzade Tahran’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolünde görülüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
İBB Meclisi'nde gerginlikİBB Meclisi'nde gerginlik
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

En Çok Okunan Haberler

Ona sansür işlemiyor! Elbisesiyle olay oldu

Ona sansür işlemiyor! Elbisesiyle olay oldu

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi

Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili flaş gelişme

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

İBB Meclisi'nde gerginlik

İBB Meclisi'nde gerginlik

Son dakika! MEB'den liselerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Alevlerin arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.