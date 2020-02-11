İstanbul'daki kaçak büfenin sahibi bakın hangi ünlü gazeteci çıktı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Güngören Belediyesi yaşanan 'kaçak büfe' tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. İBB

Meclis Toplantısı'nda konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'kaçak büfe'nin sahibinin İYİ Parti Meclis Üyesi ve AirportHaber'in sahibi Ali Kıdık olduğunu iddia etti.

Demir'in iddiasına göre, Kıdık, 'kaçak büfeyi' işleten şirketin sahibi Fatih Akdeniz'e paravan şirket kurdurarak İBB'nin de izniyle kaçak büfenin sahibi oldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından 'kaçak büfe' akşam saatlerinde yerinden kaldırıldı.



