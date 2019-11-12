HABER

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:19 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi, Suriye'ye kaçmak üzereyken Adana yakalandı. Şüpheliler cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Kasım'da Çapa'da bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

SURİYE'YE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 3 saldırganın kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelilerin Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirledi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana'da düzenledikleri operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i gözaltına aldı.

SALDIRININ NEDENİNİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini ve olayda kullandıkları aracı da Pendik'te bir yere sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Uzman ekipler araçta arama ve inceleme başlattı.

İSTANBUL'A GETİRİLDİLER

Ayrıca üç şüpheli Adana'dan İstanbul'a getirildi. Zanlıların Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadıMehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı
Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiasıFatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği Fatih Saimaiti Aierken

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Şüpheliler adliyeye getirildi

Adliyeye böyle getirildiler

Son dakika: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.