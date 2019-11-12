İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Kasım'da Çapa'da bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

SURİYE'YE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 3 saldırganın kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelilerin Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirledi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana'da düzenledikleri operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i gözaltına aldı.

SALDIRININ NEDENİNİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini ve olayda kullandıkları aracı da Pendik'te bir yere sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Uzman ekipler araçta arama ve inceleme başlattı.

İSTANBUL'A GETİRİLDİLER

Ayrıca üç şüpheli Adana'dan İstanbul'a getirildi. Zanlıların Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

