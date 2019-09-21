İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Poliste verdiği ifadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın'ın, "Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın işlediği cinayetleri büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Aydın'ın bir hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi.

Ben hayatım boyunca hep onlar tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar" dediği öğrenildi.

"KREDİ YÜZÜNDE TARTIŞTIK"

Öz babasıyla birlikte bir iş yapmak için 20 bin lira kredi çektiğini ancak kredi taksitlerini ödemeyince eve haciz geldiğini anlatan Veysel Aydın ifadesinde, "Bu yüzden aramız son günlerde aramız oldukça bozuktu.

Perşembe günü sabah saatlerinde bu kredi borcu nedeniyle aramızda çıkan tartışmanın ardından kendimi kaybettim. Beni dövmek isteyen ağabeyimi daha önceden edindiğim tabancayla vurarak öldürdüm. Hemen ardından aynı şekilde annemi de başına bir el ateş ederek öldürdüm" dediği kaydedildi.

ÖLDÜRMEK İÇİN ÖNCE ÜVEY BABASINI ARDINDAN KIZ KARDEŞİNİ BEKLEMİŞ

İlk cinayetleri saat 13.30 sıralarında işlediğini anlatan Veysel Aydın daha sonra saat 17.30'a kadar evde babasını beklediğini belirterek "Üvey babam eve girdiğinde ben cesetleri bir odaya saklamıştım. Onları fark etmeden odasına girdi. Ben de peşinden giderek yine bir el başına ateş ederek onu öldürdüm" dediği öğrenildi.