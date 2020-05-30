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İstanbul'daki kilise haçını söken şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 21:28 | Son Güncelleme

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakılan Mazlum S., savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak, tutuklandı.

İstanbul'daki kilise haçını söken şüpheli tutuklandı

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçını 23 Mayıs tarihinde söken Mazlum S. hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Mazlum S., savcılık sorgusunun ardından, “İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, tutuklama talebini reddeden mahkeme Mazlum S.'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakmıştı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE BUGÜN TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatı ile bugün değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Mazlum S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kararı üzerine yeniden gözaltına alınan Mazlum S., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Mazlum S., mahkemedeki sorgusunda, tüm ibadethanelere saygısı olduğunu, olayın anlık geliştiğini savunarak, “Ben kalp ve şeker hastasıyım. Haç'ı görünce bir anda göğsümde baskı ve rahatsızlık hissettim. Bir anda haçı yerinden aldım, kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi yere attım. Onu alıp bir yere götürmedim, herhangi bir zarar vermedim. Benim herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur. Olay tamamen anlık gelişti. Yaptığım şeyin kimseye faydası olmadığını biliyorum. Keşke hiç yapmasaydım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Yoldan geçerken düşünmeden yaptığım bir olaydır. Kilisenin maddi zararını karşılamaya hazırım. Hakkımda adli kontrol kararı verilmesini talep ederim" dedi.

'MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ BOZMA BOZMA NİYETİNDE OLANLAR TARAFINDAN PROVEKE EDİLME İHTİMALİ'

Mahkeme, “Anayasamızın dini inanç, vicdan ve kanaat hürriyetine önem verdiğini, ibadethaneler yapılan saygısız davranışların toplumda infial uyandırma ve milli birlik ve beraberliği bozma niyetinde olanlar tarafından provoke edilme ihtimalini, devletimizin ve toplumumuzun farklı dini görüş ve düşüncelere karşı hoşgörülü olması bu hoşgörünün yasalarımızda belirtilen hukuki güvenceye sahip olduğunu" gerekçe göstererek Mazlum S.'nin tutuklanmasına karar verdi.

(DHA)

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