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  4. İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme! 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme! 1 kişi gözaltına alındı

28.01.2024 20:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme! 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne bugün pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda C.T. isimli kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda vefat eden C.T' nin dayısı olduğunu iddia eden Kazım Aydemir, "Bir düşmanı yoktu. Benimle beraber de ayine gelirdi zaman zaman. Temiz, çok iyi bir insandı. Tanrı yanına erken aldı. Kimseye düşmanlığı yoktu. Ben de başka bir kilisedeydim, haberi telefonla aldım ve hemen buraya geldim" diye konuşmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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