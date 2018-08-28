İstanbul'daki kimyasal alarm sırasında şaşırtan görüntü!

İstanbul Halkalı'da kamyonetten yola dökülen kimyasal maddeden yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İBB'ye bağlı ekipler yolu trafiğe kapatarak kumlama çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerde yola dökülen maddenin sülfürik asit olduğu belirlendi.

'BEN KİMSEDE MASKE GÖRMÜYORUM'

Olay yerindeki DHA muhabirine bağlanan Habertürk spikeri, muhabire, 'Ben kimsede maske görmüyorum şu anda. Böyle bir tedbir alınması gerekmez mi? Müdahale eden görevliler maske takmamış, tedbir almamış mı? Yoksa burdan biz mi görmüyoruz?' sorusunu yöneltti.

MUHABİR: BANA DA BİR ŞEY OLMADI

Soru üzerine muhabir de skandalı itiraf ederek 'Öyle bir şeyle ben de karşılaşmadım. Ben de olay yerine yakınım herhangi bir etkisiyle ben de karşılmadım. Sadece üzerinde gezmesi tehlikeli olduğu söyleniyor. Onun haricinde dediğim gibi görüntüler belli. ' dedi.

Öte yandan görüntülerde, olay yerine tedbir amaçlı çekilne güvenlik şeridiyle çocukların oynadığı görülüyor.

SÜLFÜRİK ASİT NEDİR?

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle[2] Yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar.

Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78,93 ya da 98'liktir.

