HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki korkunç cinayette yeni gelişme

İstanbul'daki korkunç cinayette yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul Beykoz'da Afganistanlı Friba H'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki korkunç cinayette yeni gelişme

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da 22 yaşındaki Friba H'nin (22) Göksü Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Binadaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının evine son 10 günde farklı tarihlerde Burhan E'nin yanı sıra ölen kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Afganistanlı Muhammed Y. ile kız arkadaşı Nazela M'nin girdiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden Nazela M'nin kendisini polislere farklı bir kimlikle tanıttığı ve üst aramasında öldürülen Friba H'nin telefonunun bulunduğu öğrenildi.

5bdcf9fd189dee2ce9743ccfbec8467e

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Nazela M, cinayetten tutuklanırken, diğer 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA- DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İstanbul'daki 100 okulda 100. yıl dolayısıyla kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldıİstanbul'daki 100 okulda 100. yıl dolayısıyla kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
istanbul cinayet

En Çok Okunan Haberler

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İki doktor hastane koridorunda birbirine girdi

İki doktor hastane koridorunda birbirine girdi

İzmir'de evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

İzmir'de evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

Diğer Haberler
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

Yer: Denizli! Alkollü halde sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti

Alkollü halde sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti

Karamollaoğlu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Karamollaoğlu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Musluğu çevirenler şoke oldu!

Musluğu çevirenler şoke oldu!

Kadir Şeker 28 Nisan'da hakim karşısına çıkıyor! Avukatından dikkat çeken açıklama

Kadir Şeker hakim karşısına çıkıyor! Avukatından açıklama

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı, eşyalarını aldılar

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı, eşyalarını aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.