İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Geçtiğimiz aylarda Avcılar’da Küçükçekmece Gölü kıyısında toplu kuş ölümleri olmuş, sonrasında da bu bölgeye yakın olan Yeşilkent mahallesinde bazı vatandaşlarda Batı Nil Virüsü tespit edilmişti. Bu ay ise Beylikdüzü’nde bir korulukta çok sayıda kuşun öldüğünü gören ilçe sakinleri yetkililere ihbarda bulunmuştu. Çoğu karga olan bu kuşların çıkardığı sesler ve dışkılarından rahatsız olanlarca, zehirlenerek öldürüldüğünü ileri süren vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

'BÜTÜN SEÇENEKLER DÜŞÜNÜLMELİ'



Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Ancak toplum sağlığı açısından bütün seçenekler düşünülmeli, ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Diğer taraftan, ilgili kurumlar tespitlerini yapıp açıklama yapıncaya kadar önlemler alınması önemlidir” dedi.

VATANDAŞLARIN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER SIRALANDI



İlgili kurumların ölü kuşları usulüne uygun olarak derhal toplaması gerektiğini ifade eden Arslan, “Sokak hayvanlarının bu kuşları yiyerek bulaşmayı artırmasının önüne geçilmelidir” dedi. Prof. Dr. Murat Arslan, vatandaşlarca alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı: