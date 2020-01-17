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  4. İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da son haftalarda meydana gelen kuş ölümleriyle ilgili açıklama geldi. Çok sayıda ölü kuş görüldüğü zaman vatandaşların, Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerine veya Alo 174’ü arayarak bilgi vermesi gerektiğini belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan "Hiçbir şekilde kuşlara dokunmamalılar. Evcil hayvanlarını gezdirenler bir süre bu alanlardan uzak durmalı." uyarısında bulundu.

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Geçtiğimiz aylarda Avcılar’da Küçükçekmece Gölü kıyısında toplu kuş ölümleri olmuş, sonrasında da bu bölgeye yakın olan Yeşilkent mahallesinde bazı vatandaşlarda Batı Nil Virüsü tespit edilmişti. Bu ay ise Beylikdüzü’nde bir korulukta çok sayıda kuşun öldüğünü gören ilçe sakinleri yetkililere ihbarda bulunmuştu. Çoğu karga olan bu kuşların çıkardığı sesler ve dışkılarından rahatsız olanlarca, zehirlenerek öldürüldüğünü ileri süren vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

'BÜTÜN SEÇENEKLER DÜŞÜNÜLMELİ'

Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Ancak toplum sağlığı açısından bütün seçenekler düşünülmeli, ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Diğer taraftan, ilgili kurumlar tespitlerini yapıp açıklama yapıncaya kadar önlemler alınması önemlidir” dedi.

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VATANDAŞLARIN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER SIRALANDI

İlgili kurumların ölü kuşları usulüne uygun olarak derhal toplaması gerektiğini ifade eden Arslan, “Sokak hayvanlarının bu kuşları yiyerek bulaşmayı artırmasının önüne geçilmelidir” dedi. Prof. Dr. Murat Arslan, vatandaşlarca alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:

-Çok sayıda ölü kuş gördüklerinde zaman kaybetmeden Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine haber vermeli veya Alo 174’ü arayarak bilgi vermeliler.

  • Hiçbir şekilde kuşlara dokunmamalılar

  • Evcil hayvanlarını gezdirenler bir süre bu alanlardan uzak durmalı.

5’TEN FAZLA ÖLÜ KUŞ GÖRÜRSENİZ YETKİLİLERE HABER VERİN

Şehir içinde, ormanlık veya sulak alanlar gibi yerlerde aynı bölgede 5’ten fazla kuş ölümü görüldüğünde zehirlenme, enfeksiyon veya silahla vurulma durumları ön plana çıkıyor. Silah ile vurulma durumlarında kuşların vücudunda kurşun veya saçma yaraları ile birlikte kan görülebiliyor. Vurulma ihtimali elendikten sonra zehirlenme veya enfeksiyon üzerinde duruluyor. Bu durumda kuşlardan alınan numuneler incelenmek üzere ilin bağlı bulunduğu Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne
gönderiliyor ve kesin ölüm nedeni burada tespit ediliyor. İVHO’dan yapılan açıklamada, numune alınıncaya kadar ölü kuşlara çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte bölge ölü kuşlardan çıkan sıvılarla kontamine
olmuş (kirlenmiş) ise insan ve hayvanların bu alandan geçmesinin sağlık açısından sakıncalı olabileceği de vurgulanarak, vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: DHA


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