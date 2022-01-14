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İstanbul'daki lisede skandal olay! Öğretmenin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı... Veliler ayaklandı

14.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'deki eğitim kurumlarından birinin lise bölümünde Almanca öğretmeni olan Patrick H.’nin porno filmlerde rol aldığının ortaya çıkmasının üzerine söz konusu kişinin görevine son verildiği duyuruldu. Skandal olayın ardından ise veliler okul yönetiminden acil toplantı talep ederek, bir açıklama yapılmasını istedi. Veliler, öğretmenin araştırılmadan işe alındığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

İstanbul'daki lisede skandal olay! Öğretmenin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı... Veliler ayaklandı

İstanbul’un en köklü vakıf liselerinden birisinde, Almanca öğretmeni Patrick H.’nin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıkmasının üzerine okul yönetimi Alman vatandaşı öğretmenin görevine son verdi.

Tv100'ün haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı filmlerin görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine skandal patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.

GÖREVDEN ALINDI

Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.

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VELİLER AYAKLANDI

Çekmeköy'de bulunduğu belirtilen okuldaki yaşanan olay üzerine veliler de çocuklarının emanet edildiği öğretmenin araştırılmadan nasıl işe alındığını sorarak tepkilerini dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
porno İstanbul Çekmeköy
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