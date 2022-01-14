İstanbul'daki lisede skandal olay! Öğretmenin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı... Veliler ayaklandı

İstanbul’un en köklü vakıf liselerinden birisinde, Almanca öğretmeni Patrick H.’nin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıkmasının üzerine okul yönetimi Alman vatandaşı öğretmenin görevine son verdi.

Tv100'ün haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı filmlerin görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine skandal patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.

GÖREVDEN ALINDI

Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.

VELİLER AYAKLANDI

Çekmeköy'de bulunduğu belirtilen okuldaki yaşanan olay üzerine veliler de çocuklarının emanet edildiği öğretmenin araştırılmadan nasıl işe alındığını sorarak tepkilerini dile getirdi.



