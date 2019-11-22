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İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da elebaşılığını badigart 3 kardeşin yaptığı lüks araç çetesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 22 lüks araca da el konuldu. Çetesinin araçların motor ve şaşi numaralarını değiştirip sattıkları öğrenildi.

Daha önceden de aynı çeteden olan 6 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

(DHA)

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