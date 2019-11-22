İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Operasyonda 6 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, 22 l\u00fcks araca da el konuldu. \u00c7etesinin ara\u00e7lar\u0131n motor ve \u015fa\u015fi numaralar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirip satt\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi. \nDaha \u00f6nceden de ayn\u0131 \u00e7eteden olan 6 ki\u015finin tutukland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\n(DHA)PARTNERRihanna gece yar\u0131s\u0131 havuza girdi, sosyal medya y\u0131k\u0131ld\u0131! \u0130\u015fte o kareler...Bu il\u00e7ede her \u00f6\u011frenci i\u00e7in do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlamas\u0131 yap\u0131l\u0131yor\u00c7ift\u00e7ilerin arazilerine el koyan \u00e7eteye operasyon: 12 g\u00f6zalt\u0131
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