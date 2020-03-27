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  4. İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu! Yaralılar var

İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinde maske satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu! Yaralılar var

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitenin içindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iki taraf arasında maske satışı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce taraflar silahlarını ateşledi.

Çıkan silahlı kavgada birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.

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İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de iş yeri içinde incelemelerde bulundu.

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