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İstanbul'daki 'Meksikalı' çetesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da girdikleri iş yerleri ve evlerden kiralık araçlarıyla 2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 13 kişilik şebeke, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'daki 'Meksikalı' çetesi yakalandı

Bağcılar, Avcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Güngören, Zeytinburnu ve Kağıthane'de 10 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yeri, bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 13 şüphelinin kimlik ve eşkallerini tespit etti ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 5 hırsızlık şüphelisini Bağcılar'da iş yerini soyarken suçüstü yaptı. Polis ve şüpheliler arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından şüpheliler yakalandı. Polis çalışmalarının devamında 8 şüpheliyi Esenler, Bağcılar ve Bahçelievler'de 14 adrese yaptığı eş zamanlı operasyon sonucu 2 Şubat tarihinde yakaladı. Ekipler, şüphelilerin ev aramasında hırsızlık olaylarında kapı açmak için kullandıkları malzeme, maske, eldiven ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan hırsızlık şüphelileri Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"MEKSİKALI" ÇETE LİDERİ

Şubede sorgulanmak üzere getirilen şüphelilerin gasp ve hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Serdar B.(28)'in 13 kişilik hırsızlık çetesine liderlik ettiği diğer çete üyeleri tarafından isminin " Meksikalı" olarak bilindiği gerçek isminin ise bilinmediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan 13 hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Şüphelilerin 8 adet iş yeri, 4 adet yağma, 4 adet otodan ve 2 adet açıktan hırsızlık olaylarında 2 milyon lira değerinde telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon, kol saati, içki, sigara çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kiralık araçlarıyla hırsızlık olayı gerçekleştirdiği, her hırsızlık olayının ardından güvenlik kamerasının olmadığı bölgelerde araçlarının plakasını değiştirdikleri tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerin gerçekleştirdikleri olaylarda silah kullandıkları ve girdikleri iş yerlerinin kapı göbekleri ve kepenkleri kırdıkları belirtildi.

REHİN ALMALARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelilerin girdikleri iş yerinde bulunan kulübede gece güvenlik görevlisini silahlarıyla rehin aldıkları güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı diğer şüphelilerin ise hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

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