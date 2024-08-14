İstanbul'daki metrobüs hattında 'Beyaz Yol' çalışması! 45 gün sürecek... İki şeride düşüyor

İstanbul'da 'Beyaz Yol' çalışması yeniden başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

SÜRÜCLER DİKKAT! İKİ ŞERİDE DÜŞECEK

Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.