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  4. İstanbul'daki metrobüs hattında 'Beyaz Yol' çalışması! 45 gün sürecek... İki şeride düşüyor

İstanbul'daki metrobüs hattında 'Beyaz Yol' çalışması! 45 gün sürecek... İki şeride düşüyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.08.2024 10:49
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İstanbul'da ara verilen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başlarken, İBB söz konusu çalışmanın 45 günde tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

İstanbul'daki metrobüs hattında 'Beyaz Yol' çalışması! 45 gün sürecek... İki şeride düşüyor

İstanbul'da 'Beyaz Yol' çalışması yeniden başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

SÜRÜCLER DİKKAT! İKİ ŞERİDE DÜŞECEK

Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

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Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

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metrobüs İstanbul
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