İstanbul'daki metroda siyahi aileye ırkçı saldırı! Sosyal medyada olay yaratan görüntü

İstanbul'daki metroda siyahi bir aile ırkçı saldırıya maruz kaldı. Sosyal medyadaki bir hesaptan paylaşılan ve gündem olan videoya göre; metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyah erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA HAKARETLER SAVURDU

Siyah erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.

METRODAKİLERİN GÜLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi.

Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden kişi ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

