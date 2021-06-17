İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken ifadeler

Sosyal medyada hızla yayılan ancak ne zaman ve İstanbul'un neresinde çekildiği belli olmayan görüntülerde; cübbeli ve sarıklı bazı kişiler, meyhanede içki içen insanlara seslenerek, gerçek mutluluğun Allah yolunda olduğu çağrısını yapıyor.

Hızla yayılan görüntüler gündem olurken, tartışmalara gazeteci Ahmet Hakan da katıldı.

Hürriyet gazetesindeki "Meyhane tebliğcileri" başlıklı yazısında sosyal medyadaki görüntülere değinen Hakan, üslup ve hitap olarak rahatsız olunacak bir durumun olmadığını belirtti.

"NEDEN SADECE ALKOLA KARŞI YAPILIYOR?"

Ancak yazısının sonunda tebliğcilere sitem eden Hakan, bu tebliğlerin neden sadece alkole karşı yapılıp da kadına şiddet ve hayvana eziyet gibi konularda hiç yapılmadığını sordu.

TEBLİĞ NE DEMEK?

İlahî mesajların insanlara aynen ulaştırılmasıdır. İnsanları dine davet etme, bildirme, haber verme anlamına gelmektedir.



