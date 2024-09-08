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İstanbul'daki mezarda esrarengiz olay! 'Kaşık büyüsü' iddiası... İçinden iki kişinin fotoğrafı çıktı, sosyal medyada gündem oldu

08.09.2024 15:21
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İstanbul'da temizlemek için mezarlığa gelen bir adam vurduğu ilk çapa darbesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çapaya bir şey takıldığını fark eden adam, mezarın içinden birbirine yapışık iki kaşığı gün yüzüne çıkardı. İçini açtığında ise iki erkeğin fotoğrafının ve yazıların olduğunu gördü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ise bunun bir 'kaşık büyüsü' olduğunu iddia etti.

İstanbul'daki Gürpınar mezarlığında kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Temizlemek, çapalamak için mezarlığa gelen bir adam ilk çapa darbesiyle neye uğradığını şaşırdı.

MEZARIN İÇİNDE YAPIŞIK İKİ KAŞIK ÇIKTI

Kazmaya başladıkça gözüne mezarlığın içinde gömülü olan tahta kaşıkları fark etti. Jelatinle sıkı sıkıya birbirine bağlanmış şekilde kaplanan kaçıkları mezardan çıkaran adam eline aldığı makasla önce jelatinleri kesti.

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Ardından ise iki kaşığı birbirinden ayıran adam, söz konusu kaşıkların üzerinde iki erkek resmi ve yazıların olduğunu fark etti.

'KAŞIK BÜYÜSÜ' İDDİASI... YORUM YAĞDI

Ne zaman kaydedildiği bilinmeyen video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken adeta yorum yağdı.

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Birçok kullanıcı bunun bir 'kaşık büyüsü' olduğunu iddia etti.

KAŞIK BÜYÜSÜ NEDİR?

Kaşık büyüsünün ne olduğuyla ilgili internette ise şu bilgiler yer aldı;

*"Tahta kaşık büyüsü inananlar için eskilerden beri hem kişileri birleştirmede hem de ayırma da kullanılan en etkili büyü yöntemlerinden olduğu biliniyor.

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Rivayetlere ve inanışlara göre, yüz yüze bağlanan kaşıklar üzerine isimleri yazılan kişileri birbirlerine bağlama yöntemi olarak kullanılırken, tahta kaşıkların sırt sırta bağlanması ise çiftleri ayırmak için başvurulan yaygın büyü çeşitlerinden olduğu biliniyor.

Yapılan bu büyülerin mezarlara gömülerek etkili olduğuna inanılan rivayeti de yine günümüze kadar aktarılan bilgiler arasında yer alıyor."*

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya mezarlık
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