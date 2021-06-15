HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

15.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj (deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Musilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

Marmara Denizi’nde görülen musilaj (deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı. İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj uzaydan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü. İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı. Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

3c86d23f-56c1-4fbd-839a-286aec00e2dd

daa7e42e-d147-46c2-af0a-99d1b0b2729a

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Tespit edildiler! Listede 20 kişi varTespit edildiler! Listede 20 kişi var
Anahtar Kelimeler:
İstanbul deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.