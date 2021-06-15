İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

Marmara Denizi’nde görülen musilaj (deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı. İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj uzaydan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü. İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı. Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

(İHA)

