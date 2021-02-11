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İstanbul'daki olası depremde mahalle bekçilerine ilk hasar tespit görevi

11.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki olası depremde mahalle bekçilerine ilk hasar tespit görevi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021’i Afet Eğitim Yılı ilan ettiğini açıklamasından sonra olası İstanbul Depremi’nden en fazla etkilenecek yerleşim birimleri arasında gösterilen Avcılar’da hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 180 mahalle bekçisine olası depremde 10 mahallede belirlenen alanlarında ilk hasar tespiti yapıp bildirme görevi verildiği açıklandı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, kamu kuruluşlarının yanı sıra aralarında Türk Kızılayı’nın da bulunduğu sivil toplum kuruluş temsilcilerine olası depremde nasıl hareket edilmesi gerektiğini pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kaymakam İnan, hazırlanan planlarda verilen görevlerin önümüzdeki haftalarda ayrıntılı anlatılmasını isteyeceklerini, olası depremde asıl sorumluların gelememesi halinde mutlaka yedeklerin kriz merkezine gelebilmesi için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Kaymakam Kemal İnan, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandığını, 1 yılda 1500’e yakın binanın yenilendiğini bu hızın devam etmesi halinde depremin çok az zayiatla atlatılabileceğine inandığını anlattı. Kaymakam İnan, yine de hazırlık yapmak zorunda olduklarını, daha önce bir deprem sırasında görev yaptığını hatırlatırken şöyle dedi:

BEKÇİLERE ALAN PAYLAŞIMI

“Afetin ilk 5-6 saati, kriz merkezi oluşturmak çok önemli. Vatandaş afet ile karşılaştığında bizlerin de deprem mağduru olduğunu unutarak her şeyi tabii bizlerden yani devlet kurumlarından bekliyor, bekleyecek. Bizlerin de şaşırmadan, bocalamadan, ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Bu planlar burada yazılı. Hiç kimse o an 'Kuruma gideyim planı alayım da kim görevliydi bakayım' deme şansına sahip olmayacak. Bunları biraz da kafamızın içinde yer almamız gerek. Deprem olduğunda kurtarma ekipleri de geliyor. Onları yönlendirmeniz lazım. Mahallinde ne kadar bina yıkıldığını öncelikle adresleri ile birlikte tespit etmemiz lazım. Aksi halde gelen kurtarma ekibi ana caddede ilk geldiği yerde gözü ile gördüğü ilk yere ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir binaya 3 yardım ekibi gittiği halde diğerine hiç gidemeyebiliyor. Emniyet müdürlüğümüzdeki bütün bekçilerimize alan paylaşımı yaptık. Her bekçimizi numaralandıracağız sorumlu olduğu bir bölgesi olacak. Deprem anında alanındaki sokakları dolaşacak buraya hasar durumu ile ilgili bilgi sunacak. İlk başta müdahale gerektirecek binalar ile ilgili tespitimiz olacak.”

Kaymakam İnan, olası deprem anında herkesin panik içerisinde hareket ettiğini bunun önemli trafik sorununa neden olduğunu, kargaşanın önüne geçebilmek için ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Emniyet Müdürü Murat Çakır da toplantıda söz alırken, D-100 Karayolu'nun diğer tarafındaki Gümüşpala Mahallesi’ndeki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne biri tünel, diğeri köprüden olmak üzere iki noktadan ulaşılabildiğini, bunların çökebileceği veya kilitlenebileceği göz önüne alınarak alternatif çözümler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İtfaiye Grup Amiri Güven Tunca, Gölcük Depremi’nden etkilenen Avcılar’da 1999 yılında 1 hafta süreyle 25 bina enkazına müdahale ettiklerini anlatırken, “Avcılar ile ilgili bir tespitim var. 25 enkazdan bazılarında inşaat kalitesizdi. Ancak aralarında oto galerileri vardı. Otomobilleri sığdırmak için kolonları kesmişlerdi. Bir apartmanın bodrum katına salon mobilya takımını sığdırmak için yine kolonları kesmişlerdi” dedi.

Kaynak: DHA

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