İstanbul'daki otelde yaşananlar kayda alınınca hayatı kabusa döndü! Turist kadına polisten korkunç tuzak

Suheir W. (25) adlı kadın, 2021'de İstanbul'a geldiğinde arkadaşlık uygulaması üzerinden polis memuru U.B (31) ile buluşup otelde ilişki yaşadı. Birkaç ay sonra tekrar geldi ancak bu kez kötü bir sürpriz onu bekliyordu: İddiaya göre U.B'nin arkadaşları da Suheir W. ile zorla, para karşılığı ilişkiye girdi ve yaşananlar videoya da alındı. Mahkeme U.B. ve arkadaşı F.Ö.’yü "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
Sözcü'de yer alan habere göre; 2021 yılında tatil için İstanbul’a gelen Suheir W. (25), arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı U.B. (31) isimli bir polis memuruyla buluştu. Kendini “Fatih” olarak tanıtan U.B., turist kadınla otelde bir araya geldi ve aralarında bir ilişki yaşandı. Ancak bu buluşma, Suheir W.’nin hayatında bir kabusun başlangıcı oldu.
İlk buluşmanın ardından bir ay sonra yeniden Türkiye’ye gelen Suheir W., U.B.’nin mesajı üzerine kaldığı apartta onunla tekrar buluştu. Bu kez U.B., yanında polis arkadaşı F.Ö. (33) ile geldi. İddialara göre, U.B. bu görüşmede Suheir W. ile yaşadığı anları video kaydına aldı. F.Ö. ise kadına ilişki teklifinde bulundu. Suheir W., görüntülerin silinmesini talep etse de U.B. bu kaydı kullanarak turist kadını tehdit etti.
Tehditlerin devamında, U.B. kadını başka erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorladı. Korkudan bu taleplere boyun eğmek zorunda kalan Suheir W., yaklaşık 7 kişiyle para karşılığı birlikte oldu. Yaşadığı travma dayanılmaz hale gelince, Suheir W. polise başvurarak Uğur B. ve diğer şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan U.B., ifadesinde Suheir W. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, video çekip çekmediğini ise hatırlamadığını söyledi. Şüphelilerden F.Ö. ise Suheir W.’nin ilişkileri kendi isteğiyle yaşadığını, iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.
Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheliler hakkında "basit cinsel saldırı", "silahla tehdit", "şantaj" ve "fuhuşa teşvik" gibi suçlamalarla 24 yıl hapis cezası talep etti. Duruşma sırasında savcılık, Suheir W.’nin bazı ilişkileri kendi rızasıyla yaşadığını, ancak diğer ilişkilerde sanıkların zorlamasının etkili olduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti.
Mahkeme, U.B. ve F.Ö.’yü "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar M.A. ve S.Ç. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.