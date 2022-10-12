İstanbul'daki pardösülü gizemli kadın! Yıllardır aynı nokta görüldüğü iddia ediliyordu, ilk kez kameraya yansıdı

İstanbul'da TEM otoyolunda yıllardır görüldüğü iddia edilen 'gizemli kadın' sonunda ortaya çıktı. Dilenci olduğu iddia edilen siyah uzun saçlı pardösülü kadının görüntüsü ses getirdi. Sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına giren kadının bazı kullanıcılar; psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.

'GİZEMLİ KADIN' İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI

Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Dilencidir, para alırken gördüm.

-Benim de Ataşehir civarında bir kaç kere gördüğüm, dikkatimi çeken kişidir. İlginç olanı hep orada olduğunu düşünürken bu kış Tuzla Aydınlı bölgesinde gördüm.

-Tem, E-5, Avcılar.. bir kaç farklı yerde gördüm kendisini.

-Kendisini sabahları 1. köprü de Çamlıca rampasında, akşamları ise Bakırköy e-5 te sık sık görüyorum.

-Neredeyse her sabah gördüğüm hikayesini aşırı merak ettiğim kadındır. Dilenci mi değil mi belli değil ama çok dalgın dertli bir görüntüsü var.

-Benim de Ataşehir civarında gördüğüm yırtık pardösülü, yalın ayak kadındır.

-Ataşehir'de yıllardır görürüm. Kimsenin durup para verdiğini de görmedim.

