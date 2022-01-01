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  4. İstanbul'daki restoranda binlerce liralık soygun! Önce içtiler, çelik kasayı taşıyamayınca...

İstanbul'daki restoranda binlerce liralık soygun! Önce içtiler, çelik kasayı taşıyamayınca...

01.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de, girdikleri restorandan alkollü içecek, yazar kasa, bahşiş kutusu çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Restoran sahibi Serhat Demirci, "Hırsızlar, gece saat 04.00 civarında dükkana girmişler. 60 bin lira kadar alkollü içeceğimizi çalmışlar. İçerde çelik kasamız var. Onu patlatmak için çok uğraşmışlar, becerememişler. Dükkandan 15 metre uzaklıkta, yolun ortasında bırakıp gitmişler. Çok rahatlar, içtikleri alkolü bile masada bırakmışlar" dedi.

Olay, 28 Aralık saat 04.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan bir restorana araçla gelen 5 kişi, camı kırıp içeri girdi. Şüpheliler raflardaki alkollü içecek, restorana ait yazar kasa ve garsonların bahşiş kutusunu araca yüklediler. Hırsızlar işletme sahibine ait çelik kasayı da dışarı çıkardı. Açma girişimleri sonuçsuz kalınca kasayı dışarıda bırakan şüpheliler, araca binip olay yerinden uzaklaştı. Sabah restorana gelen çalışanlar camın kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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"PATLATMAK İÇİN UĞRAŞMIŞLAR, BECEREMEMİŞLER"

Serhat Demirci, "Hırsızlar, gece saat 04.00 civarında dükkana girmişler. 60 bin lira kadar alkollü içeceğimizi çalmışlar. Bizim yan tarafımızdaki dükkana da girmişler. Orada da belli bir miktar para çalmışlar. Bizim dükkanımızdan da içinde bir miktar parayla yazar kasa, garsonlara ait bahşiş kutusunu, alıp götürmüşler. İçerde çelik kasamız var. Onu da sürükleye sürükleye dükkanın önüne kadar getirmişler. Onu patlatmak için çok uğraşmışlar, becerememişler. Dükkandan 15 metre uzaklıkta, yolun ortasında bırakıp gitmişler. 60 bin lira kadar zararımız var. Çok rahatlar, içtikleri alkolü bile masada bırakmışlar" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece
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