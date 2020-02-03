İstanbul'daki 'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

İlk İstanbul’da ardından ise deprem bölgesi Elazığ’da kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırsever vatandaş, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı. Bu sefer ise kendini Trabzon’da gösteren ’Robin Hood’ kentte çoğunlukla Suriyelilerin yaşadığı Esentepe mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı. Önceki gün geldiği mahallede sokakları gezerek çocuklara 200 TL, evlere ise zarf içinde para veren hayırsever vatandaş, bazı bakkal dükkanlarında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı. Esentepe mahallesinde kendini ’Robin Hood’ olarak tanıtan hayırseverin sigara içenlere 100 TL, içmeyenlere ise 200 TL verdiği öğrenildi.

Esentepe mahallesinde bakkal dükkanı işleten ve kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan kişiye yardım ederek yoksul aileleri tespit eden Emre Kurt, "Çocuklara dağıta dağıta gittiler. Evlere ise zarfın içinde para verdiler. Sadece ihtiyaç sahibi olanlara para verdi. Ben yardımcı oldum. Mahallede beraber dolaşarak yoksul aileleri tespit ettik. İhtiyaç sahibi olduklarını belirttiğim 5-6 kişinin veresiye olan borçlarını kapattı. Kendisini tanımıyoruz. Tanımakta önemli değil iyilik gizli yapılır. Kendini Robin Hood diye tanıttı. Güzel işler yaptı, Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.