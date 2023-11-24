HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki rüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandı

İstanbul'daki rüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandı

24.11.2023 22:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hafriyat kamyonlarının eksik evraklarına rağmen geçişlerine izin verdikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 polis memurundan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 polis memuru ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki rüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonlarının eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sırasında toplamda 67 olayda, 46 polis memuru ve 62 vatandaşın rüşvete karıştığı tespit edildi.

Gasp büro ekiplerince yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım'da 46 polis memuru gözaltına alındı.

25 POLİS İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 25 polisten 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 28 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıp olan anne ve 2 çocuğun cesetleri toprağa verildi! Korkunç detaylar...Kayıp olan anne ve 2 çocuğun cesetleri toprağa verildi! Korkunç detaylar...
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyine hava harekatı!MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldıSaadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
polis rüşvet
En Çok Okunan Haberler
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.