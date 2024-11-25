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İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! 7 kişiyi öldürmüştü... Aylarca berber dükkanında atış talimi yapmış

25.11.2024 15:05
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İstanbul'da işlenen seri cinayetler Türkiye'yi dehşete düşürdü. Eşi ve 10 yaşındaki çocuğu dahil 7 kişiyi gözünü bile kırpmadan peş peşe öldüren Bahtiyar Aladağ'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aladağ'n aylarca aylarca berber dükkanında atış talimi yaptığı öne sürülürken; aile katliamının nedeni de ortaya çıktı.

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! 7 kişiyi öldürmüştü... Aylarca berber dükkanında atış talimi yapmış

Türkiye, İstanbul'da dün peş peşe işlenen cinayetlerle sarsıldı. Herkes aile katliamının nedenini merak ederken; bugün bulunan 3 cansız bedenle birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi. 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın aylarca havalı tabanca ile atış talimatı yaptığı iddia edildi. Birkaç yıl önce uyuşturucu krizine girip evdeki eşyalara ve çevresine zarar verdikten sonra olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdiği öğrenildi.

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ÖNCE EŞİNİ VE 10 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Aladağ, olaya ilk önce eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu’yu Büyükçekmece göl kenarına götürerek öldürerek başladığı ileri sürüldü.

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UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

Uyuşturucu bağımlısı olan şahsın daha sonra Celalileye de silahlı saldırı düzenlediği annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ’ı öldürüp kız kardeşi Buket Aladağ’ı ağır yaraladığı öğrenildi.

Saldırganın ardından Avcılar’da bulunan kuaför dükkanına geçtiği ve içeride bulunan çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli şahsı kafasından vurarak öldürdüğü, eniştesi Gökhan Soylu ise alnından silah ile yaraladığı öne sürüldü.

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Gözü dönen Bahtiyar Aladağ’ın Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokağa giderek dayısının oğlu Şadan Serdar Büke’yi öldürüp araç içerisinde intihar ettiği belirtildi.

SERİ CİNAYETLERİN SEBEBİ NE?

Eşi ile uzun süredir kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı iddia edildi. Olay günü saldırganın eşi, çocuğuna ve kayınvalidesine ulaşamayan polis ekipleri telefon sinyallerini takip etmeye başladı.

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Sinyallere Büyükçekmece Tepekent Göl kenarındaki arazide ulaştı. Drone kaldıran polis ekipleri cesetlerin yerini tespit etti.

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Saldırganın eşinin ve çocuğun cesetinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı İstanbul'da katliam! Kayıp cesetler de bulundu, bilanço çok ağır: 8 ölü, 2 yaralı

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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