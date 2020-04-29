İstanbul'daki skandal partinin ardından ifadeler ortaya çıktı!

Emniyette ifadesi alınan Önder A. "27 Nisan tarihinde arkadaşlarımla iftar yapmak amacıyla kardeşim Enver A. ile birlikte yaşadığım evde toplandık. Normalde 3 kişi olacaktık fakat arkadaşlarım kendi aralarında haberleşerek başka arkadaşlarını da getirdi. İftarın ardından arkadaşım Berkay D. sosyal medya aracılığıyla buluştuğumuzu gösteren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı yapmakta herhangi bir art niyeti yoktu.

Polisler kapıya gelince sosyal mesafeye uymamaktan dolayı, konudan bilgimiz oldu. Herhangi bir suç kastımız bulunmamaktadır. Zaten memur arkadaşlarda yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamamışlardır" dedi.

"KALABALIK OLACAĞIMIZI TAHMİN ETMİYORDUM"

Enver A.'nın da ifadesinde "Normalde 3 kişi olacaktık, fakat arkadaşlar kendi aralarında haberleşerek başka arkadaşlarına da getirdi. Berkay D. sosyal medyasından bir paylaşım yapmış. Benim bu paylaşımdan haberim yoktu. Bizim toplanmamızdaki amacımız sadece iftar ve sahur yapmaktı. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmiyordum" şeklinde beyanda bulundu.