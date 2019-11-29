İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonspor Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer'in ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Elektrik ve doğal gaz zamlarının ortalamasının son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde olduğunu öne süren İmamoğlu, zamma karşı olan meclis üyelerinin Ankara'daki milletvekillerine akaryakıta yapılan zamlara neden karşı durduklarını sormalarını istedi.

Az tüketenin zammı yaşamayacağı çok tüketenin daha fazla ücret ödeyeceği üç kademeli bir fiyat tarifesi önerdiklerini ifade eden İmamoğlu, AK Partililerin şov yaptığını savundu.

"ELİMDEN GÖREVİMİN ALINDIĞI DÖNEMDE YANLIŞ GEÇİRDİLER"

Verilen teklifi masum olarak niteleyip zam yapmayı istemediklerini dile getiren İmamoğlu, "Biz tabii ki tedbirleri almaya, süreci analiz etmeye, hukuken incelemeye çalışıyoruz. Yıllarca bu şehre pahalı su tükettirmiş iktidarın dönemine de biz son verdik. Suda indirimi biz yaptık. Ara dönemde elimden görevimin alındığı dönemde yanlış geçirdiler. Kademeyi ortadan kaldırdılar. Biz onları da düzeltecektik." diye konuştu.