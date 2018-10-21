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İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu’nda dikkat çeken valiz trafiği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 22:03 | Son Güncelleme

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen ve üzerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 valiz konsolosluğa alındı.

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu’nda dikkat çeken valiz trafiği!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu hareketli dakikalar yaşandı.

Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 kutu indirildi.

Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı.

Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Suudi Başkonsolosluğu Valiz

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