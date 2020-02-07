İstanbul'daki Tayvanlı turisti gören şaştı kaldı: Çinli değilim, temizim

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer ülkelere de sıçrayan 'koronavirüs' nedeniyle 637 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de şu ana kadar virüse rastlanılmazken İstanbul'da çekilen bir görüntü sosyal medyayı salladı. Eminönü şehir hatları vapuru iskelesinde çekildiği tahmin edilen görüntüde bir Tayvanlı turistin akıllı çantasından verdiği 'temizim' mesajı görenleri güldürdü.

'ÇİNLİ DEĞİLİM'



Akıllı çantasına önce 'Çinli değilim' ifadesini yansıtan turist, koronavirüs salgınına yakalanmadığını ispat etmeye çalıştı. Aynı cümle bir de İngilizce olarak geçti.

Turist, çantası yardımıyla Tayvanlı olduğunu belirtirken, açıklamalarını sürpriz bir sonla bitirdi. Çantasında yanan 'Ölürüm Türkiyem' mesajı ise görenleri kahkahalara boğdu.



