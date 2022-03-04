İstanbul’daki Ukraynalıların savaş karşıtı eylemleri! "Sahte bir referandum yapıp almaya çalışıyorlar"

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları tüm dünyanın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Dünya çapında tepkilere ve eylemlere de yol açan saldırılarla ilgili olarak İstanbul'daki Ukraynalıların da savaş karşıtı eylemleri sürüyor. Ülkelerindeki savaş devam ederken, İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu’nda bir araya gelerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve saldırıları protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup Tepebaşı’nda gerçekleştirdikleri eylemde, savaş karşıtı sloganlar atıp, üzerinde, “Savaşa hayır, Savaş dursun, Ukrayna’ya yardım edin” yazılı döviz ve pankartlar açtı.

"SAHTE BİR REFERANDUM YAPIP ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Babasının Türk annesinin ise Ukraynalı olduğunu söyleyen Tuğba Ergül, “Dün Herson’daki arkadaşlarımdan birkaç video almıştım. Bunu size anlatmak istiyorum. Kırım’da ordudan olmayan sivil insanları en az 10 otobüsle getirmişler. Büyük ihtimalle Kherson’da Kırım’da yaptıkları gibi sahte bir referandum yapıp Kherson’u almaya çalışıyorlar. Biz, öyle yaptıklarını düşünüyoruz. Biz her gün saat 15.00’te Odakule Meydan’ında toplanıyoruz. Hepinizi davet ediyoruz. Susmamalısınız. Biz bunu beraber durdurmalıyız çünkü Ukrayna’dan sonra sırada hangi ülke olacak bunu bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi bir terörizm oluyor ve bunun sonu olmayacak. Biz hepimiz ayağa kalkmalıyız, Putin’i ancak böyle durdurabiliriz” diye konuştu.

"PUTİN DURMAK ZORUNDA"

Alman vatandaşı olduğunu söyleyen Elisa Raind ise, “Ben Almanım. Her şey yanıyor gibi. Bu bence çok korkutucu. Bilmiyorum, gerçekten çok saçma. Bu insanlık dışı. Putin durmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı eylemcilerin savaş sona erene kadar protestolarına devam edeceği öğrenildi. (İHA)

