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İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nu “millet bahçesi” yapmak için ilk adım atıldı. İBB, 1.derece doğal sit koruması altında olan koruda “peyzaj projesi” yapmak için koruma kuruluna başvurdu. Korunun 35 dönümünü kapsayacak olan ve içinde fitness alanları ile yürüyüş parkurlarının bulunduğu “millet bahçesi projesi” için kuruldan çıkacak karar bekleniyor.

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projesini masaya yatırdı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre toplantıda Esenler'de 2.5 milyon metrekarelik askeri alan ile birlikte Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1.derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda “peyzaj projeleri” yapmak için koruma kuruluna başvurdu. 10 Ağustos'ta yapılan izin başvurusu İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği toplantının gündemine alındı.

35 DÖNÜMDE ÇALIŞMA YAPILACAK

İBB'den konuyla ilgili verilen bilgiler Millet Bahçesi projesinin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre kurula sunulan “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Projesi” ile büyük oranda tahrip olan mevcut sert zemin basit onarım kapsamında rehabilite edilecek. Bu kapsamda 354 dönüm olan Validebağ Korusu'nun 35 dönümünde basit onarımı yapılması hedefleniyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre koruda yürüyüş-koşu, bisiklet parkuru, çocuk oyun alanları ve fitness alanları planlanıyor. Çalışmalar sırasında granit doğal taş zemin kaplaması, dişli kum, çim taşı, ahşap travers ve granit bordür malzemesi kullanılacak.

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istanbul Üsküdar millet bahçesi İBB Validebağ Korusu

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