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  4. İstanbul'daki yangın söndürülemiyor! 37 saattir yanmaya devam ediyor...

İstanbul'daki yangın söndürülemiyor! 37 saattir yanmaya devam ediyor...

12.06.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran tarihinde Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada başlayan yangın hala devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için 37 saattir aralıksız çalışıyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı fabrikada başlayan yangın kısa süre içerisinde tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi 37. saatinde devam ediyor.

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EKİPLER MÜDAHALELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.

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İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi. Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor. (DHA)

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