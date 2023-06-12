İstanbul'daki yangın söndürülemiyor! 37 saattir yanmaya devam ediyor...

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı fabrikada başlayan yangın kısa süre içerisinde tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi 37. saatinde devam ediyor.

EKİPLER MÜDAHALELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.

İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi. Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor. (DHA)

