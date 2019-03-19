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İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 08:16 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.

İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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