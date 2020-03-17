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İstanbul'daki yurtlarda karantina hazırlıkları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Yurt çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu görüldü.

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı duyurulmuştu. Yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda
hazırlıklar tamamlandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öğrenci yurdunda bugün yurt dışından gelecek vatandaşlar bekleniyor. Yurt bahçesi ve çevresindeki güvenlik önlemleri ise dikkat çekiyor. Yurdun girişinde bir TOMA beklerken, yurt çevresinde ve bahçesinde polis ekipleri nöbet tutuyor.

KARANTİNA YURTLARINDA KALACAKLARA 5 UYARI

Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için belirlenen bir diğer öğrenci yurdu olan 2 bin 500 kişilik Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu girişine 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşlar için almaları gereken 5 önlem ile ilgili bir görsel asıldı. Alınması gereken 5 önlem ise çizimlerle anlatıldı. 5 önlem yüzünüze ve sevdiklerinizin yüzüne sürekli dokunmayın, kullandığınız maskelerin kirlendiğini hissettiğinizde atın ve maskeleri bir günden fazla kullanmayın, yemeklerinizi, kişisel eşyalarınızı ve havlunuzu kimseyle paylaşmayın, kapıları açıp kaparken mümkünse elleriniz yerine dirsek veya omzunuzu kullanın, ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın şeklinde sıralandı.

Kaynak: DHA

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