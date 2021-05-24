İstanbul’dan Avustralya’ya özel uçuş! 1 yıl sonra ülkelerine döndüler

2020 yılının başında Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, bir çok ülke sınırlarını kapatmış bu nedenle uçuşlar da durdurulmuştu. İlerleyen süreçte uçuşlar kısmi olarak başlasa da ülkelerin bu konudaki uygulamaları farklılık gösterdiği için uluslararası seyahatlerde sorunlar yaşanabiliyor. Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen 25 ülkedeki yaklaşık 200 yolcu için İstanbul’dan Avustralya’ya özel bir sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra toplam 25 farklı ülkede bulunan Avustralyalılar, ülkelerine gitmek için İstanbul’da toplandı. İstanbul Havalimanı’na gelen yolcuların sağlık tedbirleri kapsamında PCR testi, sağlık bilgi formu gibi işlemleri yapılarak ateşleri de ölçüldü. Daha sonra kontuara geçen yolcular, biletleme işlemlerini yaptırdı.

"NEREDEYSE 3 YILI BULACAK"

Kızı Anica ile birlikte Macaristan’dan gelen Eva Szıgetti, “Ben Ameliyat olmak için gitmiştim Macaristan’a 2019’da Avusturalya’da ameliyat olamadığım için. 40 yıl önce Avusturalya’ya mülteci olarak gitmiştim. Aslen Macaristanlıyım. Ben şanslıydım Macaristan’da ailem vardı zorluk çekmedik. Şimdi ikinci ülkeme dönüyoruz. Çok duygusal neredeyse üç yılı bulacak çok mutluyuz. 2020 Aralık’tan beri bilet almaya çalışıyoruz. Macaristan’dan buraya Türk Hava Yolları ile geldik. Biz aşı da olmuştuk. Test de olduk” ifadelerine yer verdi.