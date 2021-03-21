İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

Alınan bilgilere göre, Bilecik Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli köyünde İstanbul’dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapılırken, giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27, 28 ve 72’inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatırken, sadece kontrol girişlerine izin veriliyor. Öte yandan 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi. (İHA)

