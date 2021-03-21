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  4. İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

21.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan Bilecik’e gelen ailenin temasta bulunduğu 2 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Olay sonrası 24 kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı.

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

Alınan bilgilere göre, Bilecik Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli köyünde İstanbul’dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapılırken, giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27, 28 ve 72’inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı.

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TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatırken, sadece kontrol girişlerine izin veriliyor. Öte yandan 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Bilecik İstanbul

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