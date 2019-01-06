İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutluyor.

Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'ndeki sabah ayinine katılanlar arasında, Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko da vardı.

Geleneksel denizden haç çıkarma törenine soğuk havaya rağmen katılım yoğun oldu.

Haça ulaşmak için kıyasıya bir mücadele verildi.

Vosnauidis, hacı olmak için Yunanistan Selanik'ten İstanbul'a gelen isimlerden biri.