HABER

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:29 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının neredeyse 0 derece hissedildiği İstanbul'da bugün onlarca kişi denize atladı. İstanbul Boğazı ve Haliç'te denize atlayanları yüzlerce insan izledi.

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Haliç’te haç çıkarma töreni

Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutluyor.
Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'ndeki sabah ayinine katılanlar arasında, Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko da vardı.
Ayinin ardından sıra Haliç'e atılacak haça geldi.
Geleneksel denizden haç çıkarma törenine soğuk havaya rağmen katılım yoğun oldu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Haliç'e haçı atınca onlarca kişi suya daldı.
Haça ulaşmak için kıyasıya bir mücadele verildi.
Haliç'in dibindeki haçı Yunan Michalis Vosnauidis bulmayı başardı.
Vosnauidis, hacı olmak için Yunanistan Selanik'ten İstanbul'a gelen isimlerden biri.
Haç çıkarma töreninin fotoğrafları, Reuters ve AP tarafından dünyaya servis edildi.
Çengelköy'de ise, haç iskeleden suya atıldı. Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi Piskoposu Aramisu Kassanos'un attığı haça Michal Şahbaz ulaştı.
İstanbul'daki törenleri izleyenler, cep telefonlarıyla kayıt yaptı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul istanbul boğazı Aya Yorgi Kilisesi haç çıkarma töreni

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması bekleniyor

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Konya'da kocasını 'enişteyle' aldatan kadına büyük şok!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.