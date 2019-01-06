İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.
Haliç’te haç çıkarma töreni
Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutluyor.
Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'ndeki sabah ayinine katılanlar arasında, Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko da vardı.
Ayinin ardından sıra Haliç'e atılacak haça geldi.
Geleneksel denizden haç çıkarma törenine soğuk havaya rağmen katılım yoğun oldu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Haliç'e haçı atınca onlarca kişi suya daldı.
Haça ulaşmak için kıyasıya bir mücadele verildi.
Haliç'in dibindeki haçı Yunan Michalis Vosnauidis bulmayı başardı.
Vosnauidis, hacı olmak için Yunanistan Selanik'ten İstanbul'a gelen isimlerden biri.
Haç çıkarma töreninin fotoğrafları, Reuters ve AP tarafından dünyaya servis edildi.
Çengelköy'de ise, haç iskeleden suya atıldı. Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi Piskoposu Aramisu Kassanos'un attığı haça Michal Şahbaz ulaştı.
İstanbul'daki törenleri izleyenler, cep telefonlarıyla kayıt yaptı.
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