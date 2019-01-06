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İstanbul'dan Didim'e gitmekte olan yolcu otobüsünde korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Didim'e sefer yapmakta olan yolcu otobüsünün şoförü Söke'de seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bir yolcunun otobüsü durdurmasıyla büyük bir facia önlenirken, hastaneye kaldırılan otobüs şoförü kurtarılamadı.

İstanbul'dan Didim'e gitmekte olan yolcu otobüsünde korku dolu anlar

İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü, Söke’nin Yenidoğan Mahallesine geldiğinde şoför Abdullah Dizman (60) direksiyon başında rahatsızlandı. Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, önce direksiyonun kontrolünü sağladı, daha sonra ise frene basarak otobüsü durdurdu.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Büyük bir şok yaşayan yolcular ise, bir başka otobüsle Didim'e gönderildi. (İHA)

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