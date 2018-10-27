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İstanbul'dan düğmeye basıldı! 10 ilde harekete geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 26 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

İstanbul'dan düğmeye basıldı! 10 ilde harekete geçildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLoc'ku kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 26 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, 4'ünün yurt dışında olduğu, diğer 15'inin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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FETÖ istanbul

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