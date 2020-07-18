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  4. İstanbul’dan Kars’a ev almaya gelen kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

İstanbul’dan Kars’a ev almaya gelen kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Kars’a ev almak için İstanbul’dan geldiği iddia edilen ve 8 gündür kayıp olan kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu.

İstanbul’dan Kars’a ev almaya gelen kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

İstanbul’dan Kars’a ev almak için oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars’a gelen Figen Karadağ’ın cesetleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın talimatlarıyla oluşturulan özel ekip tarafından bulundu.

CESETLERİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Kars-Erzurum kara yolu kırsalında Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulunan cesetler için olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

VALİ KİMLİKLERİNİ DOĞRULADI

Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz, bulunan cesetlerin anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’a ait olduğunu doğruladı. (İHA)

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