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  4. İstanbul'dan koronavirüs tatil haberi! Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verdi

İstanbul'dan koronavirüs tatil haberi! Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verdi

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.03.2020 12:41 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli 'Okullar tatil edecek mi?' sorusuna yanıt aramaya başlarken, ilk tatil haberi İstanbul'dan geldi. İstanbul Kadir Has Üniversitesi, önlem olarak eğitime ara verdiğini duyurdu.

İstanbul'dan koronavirüs tatil haberi! Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verdi

Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını ararken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı karara çevrildi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Bugün ortak açıklama yapılacak'' ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve veliler yapılacak açıklamaya kilitlenirken ilk tatil haberi İstanbul'dan geldi.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NDEN TATİL KARARI

Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta’da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart’a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.


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