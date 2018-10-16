İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İşte İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan tarihi eserlerin bulunma hikayelerinden bazıları:

SİLİVRİ'DE BULUNAN TARİHİ ESERLER

Rüzgar gülü inşaatı sırasında Rumlara ait olduğu düşünülen yerleşim merkezi ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bir inşaat alanında yaptığı kurtarma çalışmalarında Bronz Çağı'na ait kurgan tipi mezar bulundu.

YENİ KAPI'DA BULUNAN TARİHİ ESERLER

Marmaray projesiyle başlayan kazılar İstanbul'un tarihini 8 bin yıl geriye götürdü. Buluntular insanlık tarihinin az bilinen dönemlerine ışık tuttu. Yeni Kapı'da ayak izleri, mezarlar, su kuyuları ve bir çok tarihi eser kalıntısıyla karşılaşıldı.

FATİH'DE BULUNAN TARİHİ ESERLER

Vezneciler alt geçidinin iyileştirme çalışmaları sırasında 2 lahit kapağı bulundu. Semtte bulunan Nuruosmaniye Camii'nin restorasyonu sırasında su terazisi ve yağmur sularının drenajını sağlamak amacıyla inşa edilen galeri gün yüzüne çıkarıldı.

TUZLA'DA BULUNAN TARİHİ ESERLER

Yol çalışmaları sırasında, üzerinde kabartmalar ve simgelerin olduğu tarihi lahit bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA BULUNAN TARİHİ ESERLER

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının yapımı sırasında Erken Demir Çağı'na ait kalıntılar bulundu. Eski DGM binası ve otoparkının bulunduğu alanda yürütülen yeni kampüs inşaatı çalışmaları sırasında, eski yerlerine ait kalıntılar tespit edildi.