İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İşte İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan tarihi eserlerin bulunma hikayelerinden bazıları:
Rüzgar gülü inşaatı sırasında Rumlara ait olduğu düşünülen yerleşim merkezi ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bir inşaat alanında yaptığı kurtarma çalışmalarında Bronz Çağı'na ait kurgan tipi mezar bulundu.
Marmaray projesiyle başlayan kazılar İstanbul'un tarihini 8 bin yıl geriye götürdü. Buluntular insanlık tarihinin az bilinen dönemlerine ışık tuttu. Yeni Kapı'da ayak izleri, mezarlar, su kuyuları ve bir çok tarihi eser kalıntısıyla karşılaşıldı.
Vezneciler alt geçidinin iyileştirme çalışmaları sırasında 2 lahit kapağı bulundu. Semtte bulunan Nuruosmaniye Camii'nin restorasyonu sırasında su terazisi ve yağmur sularının drenajını sağlamak amacıyla inşa edilen galeri gün yüzüne çıkarıldı.
Yol çalışmaları sırasında, üzerinde kabartmalar ve simgelerin olduğu tarihi lahit bulundu.
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının yapımı sırasında Erken Demir Çağı'na ait kalıntılar bulundu. Eski DGM binası ve otoparkının bulunduğu alanda yürütülen yeni kampüs inşaatı çalışmaları sırasında, eski yerlerine ait kalıntılar tespit edildi.
Haydarpaşa-Pendik arasında banliyö hattının proje güzergahında yapılan çalışmalar sırasında Bizans kalıntıları bulundu.
General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait lahit bulundu. İnşaat kazısı sırasında Erken Bizans dönemine ait sarnıç ile Fransız Mektebi kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Marmaray Projesi Gebze-Haydarpaşa hattı projesi sırasında, Taş Devri'nde yaşadığı düşünülen insan izlerine rastlandı.
(İnfo grafikler TRT Haber'den alınmıştır.)
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