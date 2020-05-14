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  4. İstanbul'dan Tekirdağ'a tarladan kaçanlara jandarma engeli

İstanbul'dan Tekirdağ'a tarladan kaçanlara jandarma engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Tekirdağ’a tarım alanlarından gelmeye çalışan vatandaşlar jandarma ekiplerine yakalandı. Bu arada İstanbul’dan gelen yazlıkçıların tarım alanlarını kullanmaları sebebiyle ekinleri zarar gören çiftçiler de bu duruma tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığından Tekirdağ’daki kısıtlamanın kaldırıldığı duyurulurken, valilik tarafından yapılan açıklamada da Tekirdağ’da 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine izin belgesi almadan İstanbul’dan araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar Tekirdağ’a geçemeyince tarla ve tarım alanlarında geçmeye çalıştı. Daha önceden tedbirleri alan jandarma ekipleri tarım alanlarından geçmeye çalışan bu vatandaşları engelleyerek gerekli işlemleri uyguladıktan sonra geri yolladı.

ÇİFTÇİLER İSYANDA

Bu arada İstanbul’dan gelen yazlıkçıların tarım alanlarını kullanmaları sebebiyle ekinleri zarar gören çiftçiler de bu duruma tepki gösterdi.

(İHA)

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