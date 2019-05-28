İSTANBUL-DARP ETTİKLERİ İŞ ADAMININ DÖVİZ DOLU POŞETİNİ ÇALAN GASPÇILAR KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen H.Ç.'yi darp ederek paralarını gaspeden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Gürcistan uyruklu şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın 27 bin 500 doları ile 3 bin 800 eurosu ele geçirildi. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrimenkullere ait kira geliri olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fatih, Mesih Paşa Mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen iş adamı H.Ç.'nin yanına yaklaşan 3 kişi, aniden ona saldırdı. Saldırgandan biri H.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürürken, diğerleri çıkan karışıklıktan faydalanarak para dolu poşeti aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheliler ayrı yönlere doğru yaya olarak kaçtılar. Darp edilen H.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrı menkul kira geliri olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera görüntüleri tarafından izlenen otomobilden şüphelilerin gittiği adres tespit edildi. Daha sonra kimlikleri belirlenen Gürcistan uyruklu şüphelileri yakalamak için iki gün önce operasyon yapıldı.