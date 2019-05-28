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İSTANBUL-DARP ETTİKLERİ İŞ ADAMININ DÖVİZ DOLU POŞETİNİ ÇALAN GASPÇILAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

  Fatih'te elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen H.Ç.'yi darp ederek paralarını gaspeden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Fatih'te elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen H.Ç.'yi darp ederek paralarını gaspeden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Gürcistan uyruklu şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın 27 bin 500 doları ile 3 bin 800 eurosu ele geçirildi. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrimenkullere ait kira geliri olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fatih, Mesih Paşa Mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen iş adamı H.Ç.'nin yanına yaklaşan 3 kişi, aniden ona saldırdı. Saldırgandan biri H.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürürken, diğerleri çıkan karışıklıktan faydalanarak para dolu poşeti aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheliler ayrı yönlere doğru yaya olarak kaçtılar. Darp edilen H.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrı menkul kira geliri olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera görüntüleri tarafından izlenen otomobilden şüphelilerin gittiği adres tespit edildi. Daha sonra kimlikleri belirlenen Gürcistan uyruklu şüphelileri yakalamak için iki gün önce operasyon yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerden Niamettin M.(27) Küçükçekmece'deki evinde, Rekip İ.(27) Halkalı'da bir alışveriş merkezinin önünde, İbrahim O.(27) ise Halkalı'da çalıştığı oto yıkamacıda gözaltına alındı. Şüphelilerden Niamettin M.'nin evinde yapılan aramada gasp edilen paranın 27 bin 500 doları 3 bin 800 eurosu ele geçirildi. ele geçirildi. Polis paranın geri kalan kısmını bulmak için operasyonları sürdürüyor. Öte yandan poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Gasp anları
(AKTÜEL)
-Ele geçirlen paralar
-Detaylar

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