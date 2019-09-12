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İSTANBUL - DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE: BABAMIN KAFASINA KERPETENLE VURDUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

  Ataşehir'de  madde bağımlısı olduğu öne  sürülen bir kişi, babasını öldürdü.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)
Ataşehir'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, babasını öldürdü. Kaçarken de eniştesi ve arkadaşını kerpentenle vurarak yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ekmen, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mustafa Ekmen, sorgusunda, babası ve kardeşi ile müzik sesi yüzünden tartıştığını, babasının kafasına kerpetenle vurduğunu söyledi.
Olay, önceki gece İnönü Mahallesi Çamlıklı Sokak 17 numarada meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ekmen bilinmeyen bir nedenle evinde babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan kavgada Mustafa Ekmen, babası Mehmet Ekmen'i öldürdü. Daha sonra elinde kerpetenle dışarı çıkan şüpheli, sesler üzerine bina önüne gelen eniştesi ve arkadaşını yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.
Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Mustafa Ekmen polis merkezine götürüldü.

BABASI VE KARDEŞİYLE MÜZİK SESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ
Kardeşi ve babasının müzik sesinden rahatsız oldukları için odasına geldiğini söyleyen Mustafa Ekmen, savcılıktaki ifadesinde. "Geldiklerinde babamın elinde mavi bir bıçak vardı. Babam bana bıçağı salladı, bu nedenle karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vuramadım, kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra ben dışarıya çıktım" dedi.
Dışarıya çıktığında eniştesi ve eniştesinin oğluyla karşılaştığını söyleyen Mustafa Ekmen, , "Ben dışarıdayken bunlar benim üzerime geldiler. Ben de elimdeki kerpetenle eniştemin oğlu İ.D.'nin kafasına kerpetenle vurdum. Babama yönelik tek eylemim kafasına kerpeten ile vurmamdı. Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım yoktu" dedi.
Mustafa Ekmen savcılık sorgusunun ardından, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI
Mahkemedeki sorgusunda da müzik yüzünden kardeşi ve babası ile tartıştıklarını hatırlatan Mustafa Ekmen, "Babamın elinde mavi saplı bıçak vardı. Karnımı bıçakla çizdi. 'Beni mi keseceksin baba' dedim. Sonra kardeşim odadan koşarak kaçtı. Niye kaçtı bilmiyorum. Ben sadece babamın kafasına kerpetenle vurdum. Babamı kalbinden bıçaklamadım. Kardeşime testereyi attım" dedi.
Mahkeme, M.E.,'yi, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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