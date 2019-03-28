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İSTANBUL - DEMİRÖREN ENERJİ GRUBU PETROLEUM İSTANBUL FUARI'NDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Enerji Grubu, Petroleum İstanbul Fuarı'nda 5 markasıyla yerini aldı.

İSTANBUL, (DHA) - DEMİRÖREN Enerji Grubu, Petroleum İstanbul Fuarı'nda 5 markasıyla yerini aldı. Marka temsilcileri, ziyaretçilere teknolojik gelişmeleri, dijital sistemleri ve istasyonlarda verdikleri hizmetleri anlattı.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve 140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü bir araya getiren "Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - Petroleum 2019", TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Demirören Enerji Grubu, Milangaz, Likidgaz, mOil, Total Oil Türkiye ve Türk Petrol markalarıyla fuarda yerini aldı. Marka temsilcileri, açtıkları stantlarda ziyaretçilere yenilikleri, dijital sistemleri ve istasyonlarda verdikleri hizmetleri anlattı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal da bu stantları gezerek ziyaretçilerle sohbet etti.

"FUARDA BÜTÜNLEŞME SAĞLIYORUZ"
Fuarın sektör için çok önemli olduğunu söyleyen Milangaz Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kubat, "Fuarda yeni teknolojileri ve gelişmeleri görüp değerlendirme imkanımız oluyor. Diğer firmalarla da iletişim kuruyoruz. Tüketiciyi, üreticiyi ve dağıtıcıyı da bir araya getiren bir fuar. Bu açıdan fuarın enerji sektörüne büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Fuara beş şirket olarak katıldık, ziyaretçilerle buluştuk. Onlardan da geri dönüşler alıyoruz, bütünleşme sağlıyoruz" dedi.

"SEKTÖRÜN GELECEĞİNDEN TEREDDÜDÜM YOK"
Kubat, "Teknolojiye çok önem veren, dinamik ve yenilikçi bir şirketiz. Bütün bu yenilikleri en kısa sürede sistemimize adapte ediyoruz. Enerji sektörü dünyada her zaman gelişen bir sektör o yüzden geleceğine yönelik tereddüt taşımıyorum. Biz de burada yerimizi fazlasıyla alıyoruz" diye konuştu.
Fuarın sektör için çok önemli olduğunu bu yüzden yer aldıklarını belirten Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ise, "Burada herkes yeni ürünlerini, dijital gelişmeleri ve verdiği her türlü hizmeti ziyaretçilere anlatıyor. Stantlarda yeni dijital süreçler ziyaretçilere sunuluyor. Yeni teknolojiler hayatımıza hızlı giriyor, artık her şeyin online, dijital ortamda yapılmasını sağlıyoruz. Bunlarla hem makro hem mikro anlamda analizler yapıp daha doğru ürünlerin son tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTASYON SAYIMIZI 450'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"
Satışların her geçen gün arttığını söyleyen Milan Petrol Genel Müdürü Ahmet Öztürk de, "150 çeşit ürünümüz var. Sektör paydaşlarını bir araya getiren fuarın faydalı olacağını düşünüyorum. Sektörde yeniliklerin farkında olmak lazım. Çünkü satılan ürün belli müşteriye giderken bir takım farklılıklar oluşturmak gerekiyor. Fuara yeni katık ürünümüzü getirdik. Bu ürün performansı artırıp, yakıt tüketimini azaltıyor. Ayrıca 'can dostu' diye sosyal sorumluluk projesi başlattık. Hayvanlarıyla istasyonlarımıza gelen müşterilerimizin daha rahat alışveriş yapması için bir stant oluşturduk. İstasyon sayımızı 450'ye çıkarmayı ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Milangaz Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kubat röp.
- Milan Petrol Genel Müdürü Ahmet Öztürk RÖP.
- Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel RÖP.
- Stantlardan detaylar

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