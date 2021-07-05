HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifi

İstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifi

05.07.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan Denizli’ye gitmek üzere havalanan uçağa yolcu olarak binen genç, görevli hostese 30 bin fit yükseklikte yolcuların şaşkın bakışları arasında evlilik teklifi etti.

İstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifi

Denizli Çardak Havaalanına inmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan yolcu uçağında eşine az rastlanır bir evlilik teklifi yaşandı. Uçağa yolcu olarak binen genç, yolculuk başlayıp uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaştığı sırada, kabin görevlisi olan hostes sevgilisi görevini yaptığı sırada ayağa kalkarak önünü kesti.

HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Çılgın aşık, cebinden yüzük çıkararak genç kadına “Benim evlenir misin” diye sordu. Bu durum karşısında yolcular ve diğer kabin görevlileri dahil herkes dondu kaldı.

Kısa süren şokun ardından genç hostes, erkek arkadaşına “evet” yanıtını verince uçakta bir anda alkışlar yükseldi.

Uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.

Yolculardan biri, “Düğüne bu uçaktaki herkesi davet etmezseniz büyük arıza çıkar” diye bağırınca, alkışın yerini kahkahalar aldı. Her şeyden haberdar olan ancak son ana kadar sessizliğini koruyan kaptan, evet yanıtı sonrası genç çifti tebrik etti.

1

Denizli Çardak Havaalanına inen yolcular, unutulmayacak bir anı yaşamış oldu.

Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiDuygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
Trafik durma noktasına geldiTrafik durma noktasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uçağı oto pilota alıp hep beraber bir dans etmek yakışırdı yaniii :))

En Çok Okunan Haberler

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.