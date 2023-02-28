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İstanbul deprem seferberlik planı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem seferberlik planını açıklayacak!

28.02.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul deprem seferberlik planı ile ilgili açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarih verdi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapmak için buluşma çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki İstanbul deprem seferberlik planı ne zaman açıklanacak? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem seferberlik planını saat kaçta açıklayacak?

İstanbul deprem seferberlik planı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem seferberlik planını açıklayacak!

İstanbul deprem seferberlik planı yarın açıklanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından olası Marmara Depremi nedeniyle sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nuın İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili yaptığı duyuru...

İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul deprem seferberlik planı yarın (1 Mart 2023 Çarşamba) açıklanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'mızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."


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